На 89-му році життя помер американський фотограф Дуглас Кіркланд. Він уславився завдяки роботі зі світовими зірками – деякі знімки з його кар’єри стали легендарними та вважаються класикою.

Дуглас помер 3 жовтня у своєму будинку в Лос-Анджелесі, але про це стало відомо лише зараз. Смерть настала від природних причин.

Стати Кіркланд всесвітньо відомим фотографом допомогла Мерилін Монро, для якої він влаштував фотосет. Після цього з ним захотіли працювати й інші світові зірки – Елізабет Тейлор, Бріжитт Бардо, Одрі Гепберн, Енді Уорхол, Мік Джаггер, Леонардо Ді Капріо, Бьорк, Майкл Джексон, Періс Гілтон та багато інших. Його фото з’являлися у сотнях модних журналів.

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Фотограф також був на бекстейджі сотень голлівудських фільмів, де ловив моменти створення першокласного кіно. Наприклад, він фотографував у перервах між знімальним процесом акторів фільму Великий Гетсбі.

Роботи Кіркланда зібрані у 10 монографіях, а його фотографії включені до колекцій, у тому числі Академії кінематографічних мистецтв та наук, Смітсонівського інституту та Анненберзького простору для фотографії у Лос-Анджелесі.

У фотографа залишилася дружина, син, дві доньки, 5 онуків та правнук.