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Умер Робби Колтрейн – известный по роли Хагрида в Гарри Поттере

14 октября 2022, 20:14
Валентина Чорна редактор ленты
Роббі Колтрейн
Источник: Getty Images

Шотландский актер Робби Колтрейн, известный по роли Гагрида в Гарри Поттере, умер в возрасте 72 лет.

Трагическую новость подтвердила агент звезды.

Известно, что в течение последних двух лет Робби Колтрейн проходил лечение от остеоартрита – болезни суставов. СМИ сообщали, что из-за недуга артист не мог самостоятельно ходить.

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Колтрейн больше всего известен по ролям Хагрида в серии фильмов Гарри Поттер и Эдди “Фитца” Фитцжеральда в британском сериале Метод Крекера. Всего он снялся в 147 фильмах.

Роббі Колтрейн - кадр з фільму

В 2002 году Колтрейна номинировали на премию BAFTA в категории Лучший актер за фильм Гарри Поттер и философский камень.

Колтрейн был членом байкерской организации Ангелы Ада – одного из крупнейших мотоклубов в мире.

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Источник
Deadline
Теги
Гаррі Поттер Смерть
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