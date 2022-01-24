Помер французький дизайнер Тьєррі Мюглер

Французький модельєр, фотограф та засновник будинку моди Mugler Тьєррі Мюглер помер у віці 73 років.

Трагічну новину повідомили представники зірки на його офіційних сторінках у соціальних мережах.

– Зі скорботою повідомляємо про смерть пана Манфреда Тьєррі Мюглера в неділю, 23 січня 2022 року. Нехай його душа спочиває з миром, – йдеться в пості.

За словами представника Мюглера – Жан-Батиста Ружо – смерть модельєра настала від природних причин.

Дизайнер народився в Страсбурзі в грудні 1948 року. Коли йому було 20 років, він переїхав до Парижа та створив власний лейбл Cafe de Paris, а через рік заснував будинок Thierry Mugler. Модельєр поєднував класику та сучасні тенденції.

Популярність до дизайнера прийшла лише у 1980-х роках. У 1992 році в нього з’явився власний парфумерний бренд. Попри те, що у 2002 році Мюглер залишив посаду креативного директора свого будинку моди, він шив одяг та влаштовував покази.

Тьєррі працював художнім консультантом Бейонсе, зокрема розробляв костюми для її світового турне.

Свого часу вбрання від Мюглера носили Мадонна, Меган Фокс, Леді Гага, Ірина Шейк, Єва Мендес, Белла Хадід, Сінді Кроуфорд, Кеті Перрі, Кім Кардаш’ян та інші.

Нещодавно стало відомо про смерть Андре Леона Теллі. Йому було 73 роки. Багато хто знає його як колишнього редактора моди Vogue та екс-головреда російської версії Numеro.