У США помер Андре Леон Теллі. Йому було 73 роки.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter із посиланням на його агента Девіда Вільяно. За даними TMZ, він помер у лікарні у місті Вайт-Плейнс (штат Нью-Йорк).

Багато хто знає його як колишнього редактора моди Vogue та екс-головреда російської версії Numеro.

Що відомо про Андре Леона Теллі

Багатьом українцям його ім’я невідоме. Однак, якщо ви не знаєте, хто такий Андре Леон Теллі, це не означає, що він не вплинув на ваш вибір одягу.

Теллі народився 16 жовтня 1948 року у Вашингтоні. Після закінчення університету, де він вивчав французьку літературу, працював у журналах Interview Енді Воргола, Women’s Wear Daily, W, газеті The New York Times. В американський Vogue він прийшов у 1980-ті роки.

Його смак почав формуватися під час недільних походів до церкви — у баптистських церквах американського півдня було заведено одягатися не просто пристойно, але й чепурно.

– Моя улюблена тітка носила неймовірне, приголомшливе лавандове пальто. У мене досі перед очима: її лавандові туфлі на шпильках, лавандове пальто, лавандова сукня — вся лавандова. Це було так елегантно! Таке було покоління, – говорив Теллі.

До речі, ступінь магістра він уже отримував в Університеті Брауна. Тема його дисертації – Роль північноафриканських жінок у роботах поета Шарля Бодлера та художника Ежена Делакруа. Цей наратив він принесе і в свою роботу.

Теллі переконає Карла Лагерфельда та Ральфа Лорена використовувати чорношкірих моделей у своїх дефіле та рекламних кампаніях.

До речі, у дитинстві кумиром Теллі була модний редактор Діана Вріланд – один із найвпливовіших представників світу моди минулого століття. За іронією долі, вона стане наставником Теллі, представить його світу моди і остаточно сформулює світогляд у сфері стилю.

Саме з подачі Діани, Теллі до кінця був прихильником вилизаного люксу та манірності. Від цього він не відмовився, навіть коли світ захопили кросівки та кеджуал.

Коли Анна Вінтур стала головним редактором Vogue у 1983 році, то Теллі вона зробила креативним директором журналу. Ця пара продружила кілька десятиліть. Проте на заході кар’єри Теллі між ними явно пробігла чорна кішка. Про це писав редактор у мемуарах.