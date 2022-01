Помер рок-співак та актор Міт Лоуф на 75-му році життя. Відомо, що він помер у себе вдома в оточенні рідних та дружини.

Про це повідомляється на його офіційній сторінці у Facebook.

– Наші серця розбиті, щоб повідомити, що незрівнянний Міт Лоуф помер сьогодні ввечері в оточенні своєї дружини Дебори, доньок Перл та Аманди та близьких друзів, – повідомляється у публікації.

Відомо, що його кар’єра музиканта та актора тривала 6 десятиліть. Лоуф став популярним завдяки виходу альбому Bat Out of Hell, який став одним із найбільш продаваних альбомів у Великій Британії. Загальна кількість проданих альбомів за всю кар’єру перевищила позначку 100 млн копій.

Він захоплювався не лише музикою – любителі кіно можуть побачити його у легендарному фільмі Бійцівський клуб, де він з’явився в образі Роберта Боба Полсона. Його роль була незабутньою, а його талант гри неможливо переоцінити. За своє життя він знявся у більш ніж 65 картинах, включаючи Фокус, Мир Уейна, і навіть мюзикл Шоу жахів Роккі Хоррора Річарда О’Бріна.

Його останній музичний альбом, Braver Than We Are, вийшов у 2016 році.