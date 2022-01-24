Умер французский дизайнер Тьерри Мюглер

Французский модельер, фотограф и основатель дома моды Mugler Тьерри Мюглер скончался в возрасте 73 лет. Трагическую новость сообщили представители звезды на его официальных страницах в социальных сетях.

— Со скорбью сообщаем о смерти господина Манфреда Тьерри Мюглера в воскресенье, 23 января 2022 года. Пусть его душа покоится с миром, – говорится в посте.

По словам представителя Мюглера – Жан-Батиста Ружо – смерть модельера наступила от естественных причин.

Дизайнер родился в Страсбурге в декабре 1948 года. Когда ему было 20 лет, он переехал в Париж и создал собственный лейбл Cafe de Paris, а через год основал дом Thierry Mugler. Модельер совмещал классику и современные тенденции.

Известность к дизайнеру пришла только в 1980-х годах. В 1992 году у него появился свой парфюмерный бренд. Несмотря на то, что в 2002 году Мюглер покинул пост креативного директора своего дома моды, он шил одежду и устраивал показы.

Тьерри работал художественным консультантом Бейонсе, в частности, разрабатывал костюмы для ее мирового турне.

В свое время наряды от Мюглера носили Мадонна, Меган Фокс, Леди Гага, Ирина Шейк, Ева Мендес, Белла Хадид, Синди Кроуфорд, Кэти Перри, Ким Карадшьян и другие.

Недавно стало известно о смерти Андреа Леона Телли. Ему было 73 года. Многие знают его как бывшего редактора моды Vogue и экс-главреда российской версии Numеro.