Відомий британський актор Рей Стівенсон помер 22 травня у 58 років. Причиною смерті стали наслідки гострого захворювання.

За заявою ЗМІ, в останні дні Рей був на зніманнях на італійському острові Іскія. Однак переніс гостре захворювання і був госпіталізований 20 травня. Уже за кілька днів актора не стало. Проте, що саме за хвороба підкосила здоров’я зірки, не повідомляється.

Рей Стівенсон родом із Північної Ірландії. Зніматися в кіно він почав уже в 1993-му. На його рахунку – участь у багатьох культових фільмах і серіалах, які зробили свій внесок у розвиток світового кіно. Серед них: Каратель: Територія війни, трилогія Тор, серіали Рим, Вікінги та Декстер.

Актор і надалі планував зніматися в популярних проєктах. Приміром, він мав зіграти Бейлана Сколла у серіалі Асока за світом Зоряних воєн.

Це не перша смерть відомого актора за весну 2023 року – 21 березня помер Пол Грант, відомий за ролями в Гаррі Поттері та Зоряних війнах. Йому було 56 років, а сім’я так і не розкрила причину смерті зірки, та його днями раніше знайшли без свідомості біля вокзалу в Лондоні.