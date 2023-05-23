Известный британский актер Рэй Стивенсон умер 22 мая в 58 лет. Причиной смерти стали последствия острого заболевания.

По заявлению СМИ, в последние дни Рей был на съемках на итальянском острове Иския. Но он перенес острое заболевания и был госпитализирован 20 мая. Уже спустя несколько дней актера не стало. О том, что именно за болезнь подкосила здоровье звезды, не сообщается.

Рэй Стивенсон родом из Северной Ирландии. Сниматься в кино он начал уже в 1993-м. На его счету — участие во многих культовых фильмах и сериалах, которые сделали свой вклад в развитие мирового кино. Среди них: Каратель: Территория войны, трилогия Тор, сериалы Рим, Викинги и Декстер.

Актер и дальше планировал сниматься в популярных проектах. К примеру, он должен был сыграть Бэйлана Сколла в сериале Асока по миру Звездных войн.

Это не первая смерть известного актера за весну 2023 года — 21 марта умер Пол Грант, известный по ролям в Гарри Поттере и Звездных войнах. Ему было 56 лет, а семья так и не раскрыла причину смерти звезды, но его днями ранее нашли без сознания в возле вокзала в Лондоне.