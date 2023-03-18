Американського актора Ленса Реддіка знайшли мертвим уранці 17 березня в його будинку в Лос-Анджелесі (США). Йому було 60 років.

Причина смерті Реддіка поки невідома, але за даними джерела видання TMZ у правоохоронних органах, – вона була природною.

Актор наступного тижня мав брати участь у кількох заходах, зокрема в шоу Келлі Кларксон, оскільки 23 березня виходить прем’єра Джон Вік 4.

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Крім роботи у Віку, Ленс Реддік відомий за ролями у всіх п’яти сезонах серіалу Прослушка, а також у серіалах Грань, В’язниця Оз і Босх.

У Ленса є проєкти, які ще не вийшли. Він грав грецького бога Зевса в новому серіалі Персі Джексон і олімпійці.

Реддік озвучував персонажів в іграх Quantum Break, Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West і Destiny.

Джерело: TMZ