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Помер актор Ленс Реддік – зірка фільму Джон Вік

18 Березня 2023, 10:36
Валентина Летяк редакторка стрічки
Ленс Реддік
Джерело: Getty Images

Американського актора Ленса Реддіка знайшли мертвим уранці 17 березня в його будинку в Лос-Анджелесі (США). Йому було 60 років.

Причина смерті Реддіка поки невідома, але за даними джерела видання TMZ у правоохоронних органах, – вона була природною.

Актор наступного тижня мав брати участь у кількох заходах, зокрема в шоу Келлі Кларксон, оскільки 23 березня виходить прем’єра Джон Вік 4.

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Крім роботи у Віку, Ленс Реддік відомий за ролями у всіх п’яти сезонах серіалу Прослушка, а також у серіалах Грань, В’язниця Оз і Босх.

У Ленса є проєкти, які ще не вийшли. Він грав грецького бога Зевса в новому серіалі Персі Джексон і олімпійці.

Реддік озвучував персонажів в іграх Quantum Break, Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West і Destiny.

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Джерело: TMZ

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Актор Лос-Анджелес Смерть США
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