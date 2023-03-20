Британский актер Пол Грант, сыгравший в Гарри Поттере и Звездных войнах, умер в возрасте 56 лет.
16 марта полиция нашла его без сознания возле вокзала Кингс-Кросс в Лондоне, актера доставили в одну из больниц.
Там врачи констатировали смерть мозга, но от аппарата жизнеобеспечения Гранта отключили лишь 19 марта.
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Семья не стала раскрывать причину смерти актера. По данным СМИ, в прошлом Пол Грант имел проблемы с алкоголем и наркотиками.
Известность Гранту, рост которого составлял 132 см, принесла роль одного из представителей вымышленной расы существ эвок в фильме Звездные войны: Эпизод 6 — Возвращение Джедая.
Позже он исполнил роли гоблинов в фильмах Лабиринт и Гарри Поттер и философский камень.
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