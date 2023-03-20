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Умер Пол Грант — актер Звездных войн и Гарри Поттера

21 марта 2023, 00:19
Валентина Чорна редактор ленты
Умер Пол Грант — актер Звездных войн и Гарри Поттера

Британский актер Пол Грант, сыгравший в Гарри Поттере и Звездных войнах, умер в возрасте 56 лет.

16 марта полиция нашла его без сознания возле вокзала Кингс-Кросс в Лондоне, актера доставили в одну из больниц.

Там врачи констатировали смерть мозга, но от аппарата жизнеобеспечения Гранта отключили лишь 19 марта.

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Семья не стала раскрывать причину смерти актера. По данным СМИ, в прошлом Пол Грант имел проблемы с алкоголем и наркотиками.

Известность Гранту, рост которого составлял 132 см, принесла роль одного из представителей вымышленной расы существ эвок в фильме Звездные войны: Эпизод 6 — Возвращение Джедая.

Позже он исполнил роли гоблинов в фильмах Лабиринт и Гарри Поттер и философский камень.

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Источник
The Sun
Теги
Актор Гаррі Поттер Смерть
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