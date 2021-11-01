Радянський та український актор Олексій Колєснік помер. Артисту був 71 рік.

Трагічну новину повідомив речник міжнародного форуму Золотий Витязь Володимир Головкін у Facebook.

– Померла чудова людина, заслужений артист України, Олексій Антонович Колєснік, – написав він.

Олексій Колєснік помер 30 жовтня. Причина смерті невідома.

Олексій Колєснік зіграв у понад ніж 50 фільмах та серіалах, таких як Дощ у чужому місті, Школа, Ярослав Мудрий, Балада про доблесного лицаря Айвенго, Легенда про княгиню Ольгу, Холодне літо п’ятдесят третього.

Уперше він дебютував у кіно в 1973 році. Тоді Колєснік виконав епізодичну роль у Як заклялася сталь.

Із 1975 року Олексій працював у театрах України, а в 1982 році став штатним актором кіностудії ім. О. Довженка.

Колєснік був заслуженим артистом України та лауреатом Міжнародного фестивалю Золотий Витязь – за найкращу чоловічу роль другого плану в ТойХтоПройшовКрізьВогонь. Також він був членом Національної спілки кінематографістів України.

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Письменник помер від коронавірусу.