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Помер актор фільму Холодне літо п’ятдесят третього Олексій Колєснік

1 Листопада 2021, 09:32 Каріна Зуєва
Помер актор фільму Холодне літо п’ятдесят третього Олексій Колєснік

Радянський та український актор Олексій Колєснік помер. Артисту був 71 рік.

Трагічну новину повідомив речник міжнародного форуму Золотий Витязь Володимир Головкін у Facebook.

– Померла чудова людина, заслужений артист України, Олексій Антонович Колєснік, – написав він.

Олексій Колєснік помер 30 жовтня. Причина смерті невідома.

Олексій Колєснік зіграв у понад ніж 50 фільмах та серіалах, таких як Дощ у чужому місті, Школа, Ярослав Мудрий, Балада про доблесного лицаря Айвенго, Легенда про княгиню Ольгу, Холодне літо п’ятдесят третього.

Уперше він дебютував у кіно в 1973 році. Тоді Колєснік виконав епізодичну роль у Як заклялася сталь.

Із 1975 року Олексій працював у театрах України, а в 1982 році став штатним актором кіностудії ім. О. Довженка.

Колєснік був заслуженим артистом України та лауреатом Міжнародного фестивалю Золотий Витязь – за найкращу чоловічу роль другого плану в ТойХтоПройшовКрізьВогонь. Також він був членом Національної спілки кінематографістів України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що помер український письменник Володимир Рутківський. Він був одним із найпопулярніших дитячих авторів, а також автором роману Сторожова застава.

Письменник помер від коронавірусу.

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Теги
Актор , Смерть
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