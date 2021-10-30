Помер радянський диктор Ігор Кирилов, який протягом 20 років був ведучім програми Час та Блакитного вогнику.

Кирилову було 89 років, причина його смерті не уточнюється.

Що відомо про Ігоря Кирилова

Він народився 14 вересня 1932 року у Москві в родині військовослужбовця.

Закінчив ВДІК та Вище театральне училище імені М. С. Щепкіна.

Два роки прослужив у Театрі на Таганці.

З 1957 по 1989 роках працював провідним диктором-телеведучим Центрального телебачення СРСР.

Від імені керівництва СРСР робив найбільш важливі інформаційні повідомлення на Центральному телебаченні. Саме він оголошував про смерті усіх генсекретарів і вітав громадян із екрану з новим роком.

Він брав участь у різноманітних розважальних телевізійних шоу Росії: Блакитний вогник, Пісня року. І працював у редакції Центрального телебачення Держтелерадіо СРСР до 1991 року.

До 2006 він був диктором трансляцій Параду Перемоги.

Напередодні помер режисер і сценарист Микола Рашеєв, якого багато глядачів знають за картиною Бумбараш. Йому було 85 років.

Микола Рашеєв з 1971 року працював на кіностудії імені Олександра Довженка. Саме там він зняв більшість своїх картин, зокрема Королів і капусту і найвідомішу роботу – Бумбараш.