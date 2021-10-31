Сьогодні, 31 жовтня, у віці 84 років помер український письменник та один з найпопулярніших дитячих авторів Володимир Рутківський.

Про це повідомило видавництво Абабагаламага на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Письменник помер від коронавірусу.

– Відійшов у вічність видатний український письменник, лауреат Шевченківської премії, наш великий друг Володимир Рутківський. Надзвичайно болюча втрата для української літератури! Його блискучими творами зачитуються десятки тисяч дітей і дорослих. Український світ збіднів на митця, який дав нам приклад шляхетного служіння рідній історії та слову, – йдеться у дописі.

Що відомо про Володимира Рутківського

Майбутній український письменник народився у селі Хрестителеве Черкаської області. Рутківський одержав вищу освіту в Одесі.

Спочатку він писав вірші (автор має сім поетичних збірок), однак згодом більше вподобав прозу. Дитячий письменник отримав чимало нагород за літературну діяльність.

Серед них – Книга року BBC за роман Сині води та премія Тараса Шевченка за історичну трилогію для дітей Джури козака Швайки, Джури-характерники, Джури і підводний човен, Джури і Кудлатик.

У 2017 році в українському прокаті з’явилася екранізація його найвідомішого пригодницького роману Сторожова застава.

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Фото: Андрій Панченков, Абабагаламага