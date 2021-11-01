Советский и украинский актер Алексей Колесник умер. Артисту был 71 год.

Трагическую новость сообщил пресс-секретарь международного форума Золотой Витязь Владимир Головкин в Facebook.

— Скончался замечательный человек, заслуженный артист Украины, Алексей Антонович Колесник, — написал он.

Алексей Колесник умер 30 октября. Причина смерти неизвестна.

Алексей Колесник сыграл в более чем 50 фильмах и сериалах таких как Дождь в чужом городе, Школа, Ярослав Мудрый, Баллада о доблестном рыцаре Айвенго, Легенда о княгине Ольге, Холодное лето пятьдесят третьего.

Впервые он дебютировал в кино в 1973 году. Тогда Колесник исполнил эпизодическую роль в Как заклялась сталь.

С 1975 года Алексей работал в театрах Украины, а в 1982 году стал штатным актером киностудии им А. Довженко.

Колесник был заслуженным артистом Украины и лауреатом Международного фестиваля Золотой Витязь — за лучшую мужскую роль второго плана в Тот, кто прошел сквозь огонь. Также он являлся членом Национального союза кинематографистов Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что умер украинский писатель Владимир Рутковский. Он был одним из популярнейших детских авторов, а также являлся автором романа Сторожова застава.

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