Реп-виконавиця Alyona Alyona вперше назвала причину розриву зі своїм коханим, блогером Денисом, більш відомим під псевдонімом Yoxden.

За словами артистки, причин кілька, але головна – вони зрозуміли, що погляди на їхні кар’єри в них різні.

– Ми усвідомили, що якщо продовжувати будувати разом майбутнє, то все ж таки буде… У нього своя кар’єра, у мене своя. У нього свої погляди, я маю свої. Якби я була не відома, можливо, нам було б набагато простіше жити далі. А оскільки я відома і наші вектори у творчості розходяться, це насправді дуже складно, – сказала співачка.

Alyona Alyona додала, що вони розуміли можливі наслідки, і вона не хотіла б притискати своєю кар’єрою його кар’єру.

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– А він би не хотів, щоб моя аудиторія приходила до нього і була здивована тим, що він робить. Чи розчарована. Тому що всі вже звикли, що якщо я така добра, то й усі навколо мене такі самі. Але – вибач, мамо, я полюбила хулігана, – зазначила реп-виконавиця.

Також артистка сказала, що вплинула і різниця у віці, оскільки Денис трохи молодший за неї. Співачка сказала, що свого часу у своєму житті спробувала все і збудувала плани, що через 10 років у неї вже буде двоє дітей.

– А він не все пробував з того, що я. Не пожив тим життям і десь ми усвідомлюємо, що ще п’ять років можна прожити далі, а далі воно почне вистрілювати. Його бажання бути десь усюди, моє бажання десь приземлитися, – зізналася артистка.

Однак Alyona Alyona сказала, що вони залишилися друзями і досі спілкуються щодня.

14 лютого стало відомо, що Alyona Alyona розійшлася з бойфрендом. Того дня закохані мали святкувати свою першу річницю – рік стосунків.