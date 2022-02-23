Українська реп-виконавиця Alyona Alyona з’їхала від свого колишнього хлопця, блогера Дениса.

Зірка оприлюднила відео, в якому показала, як разом з друзями збирає свої речі та перевозить їх в іншу квартиру. Співачка додала, що в її житті розпочинається новий етап, тепер Альона житиме сама.

– Раніше я переїздила раз в рік. Тепер раз в пів року. Тенденція не з найкращих. Але я завжди цінувала місця і людей, які мене на цих місцях приймали. І ще більше тих, хто постійно мені допомагав переїздити і тих, хто підтримує мене в такі моменти. Дякую вам! Тепер новий етап життя в столиці — поживу сама. А там побачимо, – написала Alyona Alyona.

Попри розставання, Alyona Alyona та Денис залишилися у добрих стосунках. На відео можна побачити, як вони обіймаються, а потім співачка цілує Дениса в щічку.

Нагадаємо, що про розставання з бойфрендом Alyona Alyona повідомила 14 лютого, в День всіх закоханих. За словами артистки, вони залишилися друзями і разом ухвалили рішення розірвати стосунки за два тижні до першої річниці.

Пара почала зустрічатися у лютому 2021 року. Alyona Alyona довго приховувала свого коханого від широкого загалу. Денис – репер-початківець і блогер, він знімає провокаційні ролики в Instagram під ніком Yoxden.