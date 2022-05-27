Рэп-исполнительница Alyona Alyona впервые назвала причину расставания со своим возлюбленным, блогером Денисом, более известным под псевдонимом Yoxden.

По словам артистки, причин несколько, но главная — они поняли, что взгляды на их карьеры у них разные.

— Мы осознали, что если продолжать строить вместе будущее, то все же будет… У него своя карьера, у меня своя. У него свои взгляды, у меня свои. Если бы я была не известна, возможно, нам было бы гораздо проще жить дальше. А поскольку я известна и наши векторы в творчестве расходятся, это действительно очень сложно, — сказала певица.

Alyona Alyona добавила, что они понимали возможные последствия, и она бы не хотела прижимать своей карьерой его карьеру.

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— А он бы не хотел, чтобы моя аудитория приходила к нему и была удивлена тем, что он делает. Или разочарована. Потому что все уже привыкли, что раз я такая добрая, то и все вокруг меня такие же. Но — извини, мама, я полюбила хулигана, — отметила рэп-исполнительница.

Также артистка сказала, что повлияла и разница в возрасте, поскольку Денис немного младше ее. Певица сказала, что в свое время в своей жизни попробовала все и построила планы, что через 10 лет у нее уже будет двое детей.

— А он не все пробовал из того, что я. Не пожил той жизнью и где-то мы отдаем себе отчет, что еще пять лет можно прожить дальше, а дальше оно начнет выстреливать. Его желание быть где-то везде, мое желание где-то приземлиться, — призналась артистка.

Однако Alyona Alyona сказала, что они остались друзьями и до сих пор общаются каждый день.

14 февраля стало известно, что Alyona Alyona рассталась с бойфрендом. В тот день влюбленные должны были праздновать свою первую годовщину — год отношений.