У першому півфіналі Євробачення 2023 виступила співачка Loreen. Представниця Швеції виконала пісню Tattoo, вийшовши на сцену під 11 номером.

Композиція Loreen про те, як зберегти любов через біль. Незважаючи на всі перепони, вона співає, що обов’язково возз’єднається з героєм композиції.

Номер представниці Швеції на Євробаченні 2023 пасує до її похмурого танцювального поп-треку. На сцені вона перебуває ніби в якомусь ув’язненні, з якого врешті виривається. Спецефекти створюють вогонь, а таємничості всьому додає дим.

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Варто зазначити, що переможниця Євробачення 2012 лідирує за прогнозами букмекерів, які пророкують їй перше місце на конкурсі цього року.

Незважаючи на те, що Loreen букмекери пророкують перемогу, користувачі мережі вбачають у її конкурсній композиції плагіат. Так, трек представниці Швеції порівнюють із піснею української виконавиці Міки Ньютон В плену.