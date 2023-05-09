В первом полуфинале Евровидения 2023 выступила певица Loreen. Представительница Швеции исполнила песню Tattoo, выйдя на сцену под 11 номером.

Композиция Loreen о том, как сохранить любовь вопреки боли. Несмотря на все преграды, она поет, что обязательно воссоединится с героем композиции.

Номер представительницы Швеции на Евровидении 2023 подходит под ее мрачный танцевальный поп-трек. На сцене она находится будто в каком-то заточении, из которого в конце вырывается. Спецэффекты создают огонь, а таинственности всему добавляет дым.

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Стоит отметить, что победительница Евровидения 2012 лидирует по прогнозам букмекеров, которые пророчат ей первое место на конкурсе в этом году.

Несмотря на то, что Loreen букмекеры пророчат победу, пользователи сети видят в ее конкурсной композиции плагиат. Так, трек представительницы Швеции сравнивают с песней украинской исполнительницы Мики Ньютон В плену.