Польща не погоджується з рішенням Європейського мовного союзу (EBU) про позбавлення України права на проведення Євробачення 2023.

Про це йдеться в спільній заяві Міністерства культури і національної спадщини РП та правління польського національного телеканалу TVP.

У заяві культурні діячі Польщі підтримали Україну та висловили жаль щодо того, що організатори хочуть провести пісенний конкурс у 2023 році в іншій країні.

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– Міністр культури та національної спадщини Республіки Польща та правління Польського телебачення висловлюють жаль, що Європейський мовний союз самовільно відібрав в українського громадського мовника право на організацію пісенного конкурсу Євробачення у 2023 році та розпочав переговори щодо організації цього заходу з британським ВВС.

Польська сторона зауважила, що вони підтримують рішення України відновити переговори з EBU.

– Ми запевняємо українського громадського мовника у нашій постійній підтримці пошуку такої організаційної моделі для проведення конкурсу Євробачення 2023 наступного року, яка враховуватиме участь якомога більшої частки українських учасників та продюсерів, а також аудиторії з цієї країни.

Нагадаємо, 17 червня стало відомо, що міжнародний музичний конкурс Євробачення 2023 буде проведено не в Україні. Європейський мовний союз заявив про це після ретельної оцінки ситуації на території нашої країни.

Організатори запропонували провести конкурс у Великій Британії, оскільки їхній представник зайняв друге місце на Євробаченні 2022. У Мінкульті сказали, що оскаржуватимуть таке рішення EBU.