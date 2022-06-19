Польша не согласна с решением Европейского вещательного союза (EBU) о лишении Украины права на проведение Евровидения 2023.

Об этом говорится в совместном заявлении Министерства культуры и национального наследия РП и правления польского национального телеканала TVP.

В заявлении культурные деятели Польши поддержали Украину и выразили сожаление насчет того, что организаторы хотят провести песенный конкурс в 2023 году в другой стране.

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— Министр культуры и национального наследия Республики Польша и правление Польского телевидения выражают сожаление, что Европейский вещательный союз самовольно отобрал у украинского общественного вещателя право на организацию песенного конкурса Евровидения в 2023 году и начал переговоры по организации этого мероприятия с британским BBC.

Польская сторона отметила, что они поддерживают решение Украины возобновить переговоры с EBU.

— Мы заверяем украинского общественного вещателя в нашей постоянной поддержке поиска такой организационной модели для проведения конкурса Евровидение 2023 в следующем году, которая будет учитывать участие как можно большей доли украинских участников и продюсеров, а также аудитории из этой страны.

Напомним, 17 июня стало известно, что международный музыкальный конкурс Евровидение 2023 будет проведен не в Украине. Европейский вещательный союз заявил об этом после тщательной оценки ситуации на территории нашей страны.

Организаторы предложили провести конкурс в Великобритании, поскольку их представитель занял второе место на Евровидении 2022. В Минкульте сказали, что будут обжаловать такое решение EBU.