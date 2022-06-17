Євробачення 2023 року відбудеться не в Україні

Міжнародний музичний конкурс Євробачення 2023 буде проведено не в Україні. Європейська мовна спілка заявила про це після ретельної оцінки ситуації на території нашої країни.

Відомо, що організатори заходу звернулися до Великої Британії щодо можливості проведення конкурсу на території цієї країни на тлі здобуття другого місця у 2022 році.

– Пісенний конкурс Євробачення – одна з найскладніших телевізійних постановок у світі, над якою працюють тисячі людей, а також 12 місяців для підготовки. EBU дякує UA.Суспільне за їхню щиру співпрацю, а також за вивчення всіх сценаріїв протягом кількох тижнів після перемоги Kalush Orchestra у травні в Турині та ділиться своїм сумом та розчаруванням з приводу того, що конкурс наступного року не може бути проведений в Україні…. – заявили організатори.

В EBU заявили, що це рішення ґрунтується на поточних обставинах та гарантіях безпеки, які необхідні для проведення Євробачення. На жаль, в Україні необхідні вимоги виконати немає можливості – на цьому позначилася повномасштабна війна з Росією.

Зараз дивляться

Європейська мовна спілка також наголосила на своєму бажанні, щоб перемога України цього року мала відбиток на проведенні конкурсу у 2023 році.

У червні Україна вже розпочала підготовку до проведення заходу – для цього розглядалися одразу кілька локацій.