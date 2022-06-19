Міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2023 завдяки перемозі Kalush Orchestra повинен був пройти в Україні. Однак Європейська спілка мовлення після ретельного оцінювання ситуації на території нашої країни заявила, що захід у нас відбутися не може.

Як альтернативу для проведення конкурсу запропонували Велику Британію, представник якої посів друге місце на Євробаченні 2022. Проте з таким рішенням не згоден навіть їхній прем’єр-міністр Борис Джонсон.

Все, що відомо про Євробачення 2023 – в матеріалі.

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Євробачення 2023 відбудеться не в Україні

Про те, що конкурс наступного року не може пройти в Україні, заявила Європейська спілка мовлення.

– EBU дякує UA.Суспільне за їхню щиру співпрацю, а також за вивчення всіх сценаріїв протягом кількох тижнів після перемоги Kalush Orchestra в травні в Турині та ділиться своїм сумом та розчаруванням з приводу того, що конкурс наступного року не може бути проведений в Україні, – зазначили організатори.

Таке рішення вони ухвалили на підставі поточних обставин та гарантій безпеки, які необхідні для проведення пісенного конкурсу. Через повномасштабну війну з Росією Україна не може виконати необхідні вимоги.

Провести Євробачення 2023 року EBU запропонували у Великій Британії.

Позиція Мінкульту

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко хоче оскаржити рішення організаторів Євробачення. Він заявив, що нас просто поставили перед фактом – конкурс пройде у Великій Британії, і не дали можливості обговорити інші варіанти. Також EBU не поцікавилися планами B, C, D.

Варто зазначити, що наша країна виконала всі умови для проведення Євробачення 2023. Ми надали відповіді та гарантії безпеки, а також опублікували варіанти локацій для проведення заходу.

Ба більше, проведення Євробачення 2023 в Україні – сигнал для всього світу, що він підтримує нас. Тому Мінкульт оскаржуватиме рішення організаторів та відновить переговори з EBU.

Реакція Kalush Orchestra

Фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк зазначив, що їхній колектив засмучений таким рішенням EBU і має велику надію, що його можна змінити.

– Ми дуже хочемо провести це Євробачення в Україні, і наші ЗСУ зроблять усе можливе, щоб це було безпечно для всіх. Тому просимо EBU та всіх, хто ухвалює рішення, дати нам трохи часу, і ми вам доведемо, що все буде так, як має бути, – сказав Олег.

Артист звернувся до користувачів мережі з проханням поширювати його відео з хештегом #ESCUKRAINE2023, щоб якомога більше людей дізналися про ситуацію, що склалася.

– Тільки разом ми зможемо змінити думку організаторів Євробачення та європейської спільноти, – зазначив Псюк.

Реакція українців на рішення перенести Євробачення 2023

Думка українців з приводу місця проведення Євробачення 2023 розділилася. Хтось каже, що захід необхідно провести у нас, хтось зазначає – Велика Британія чудовий варіант, оскільки у нас небезпечно, а хтось зовсім не розуміє, як можна думати про конкурс, коли в країні війна.

Неможливо провести Євробачення на території України. Це небезпечно навіть щодо фанатів, які приїдуть.

У Львові можна провести 100%… Навпаки потрібно в Україні, щоби привернути ще більше уваги.

Якби Євробачення було найголовнішим, за що наразі треба думати.

Наступне Євробачення має пройти в Україні та лише в Україні. Війна на той час закінчиться, і весь світ має побачити наслідки.

Я вважаю, що неможливо проводити Євробачення, наприклад, у сьогоднішніх умовах, але хто знає, що буде за 2-3 місяці, рік… Але факт, що вони мають радитися з нашою делегацією, а не вирішувати самі.

Я, звичайно, розумію, що прикро, але для організації Євробачення потрібен час. У кращому разі війна закінчиться завтра, і в нас він буде. А якщо не скінчиться?

Позиція Мінкульту та реакція Kalush Orchestra: все, що відомо про місце проведення Євробачення 2023 / 3 зображення

Євробачення 2023 має пройти в Україні – прем’єр-міністр Великої Британії

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Євробачення 2023 має пройти в Україні. Він сказав, що наша країна заслуговує на це, і висловив сподівання, що ми зможемо це зробити.

– На мою думку, Київ чи будь-яке інше безпечне українське місто було б фантастичним місцем для Євробачення, – зазначив Борис Джонсон.

Польща не погоджується з рішенням EBU

Польща не погоджується з рішенням EBU щодо позбавлення України права на проведення Євробачення. Про це йдеться у спільній заяві Міністерства культури та національної спадщини РП та правління польського національного телеканалу TVP.

У заяві скзано, що польська сторона шкодує про одностороннє рішення EBU не проводити конкурс у 2023 році в Україні та перенести його до Великої Британії.

– Ми запевняємо українського громадського мовника у нашій постійній підтримці пошуку такої організаційної моделі для проведення конкурсу Євробачення 2023 наступного року, яка враховуватиме участь якомога більшої частки українських учасників та продюсерів, а також аудиторії з цієї країни.

Євробачення 2017

Завдяки перемозі Джамали на Євробаченні 2016, у 2017 році конкурс проходив у Києві. Тоді в нашій країні вже була війна, щоправда, бойові дії були тільки на Донбасі, однак це не завадило нам провести у себе захід.

Україна гідно прийняла Євробачення 2017, провівши його в Києві у Міжнародному виставковому центрі.

Чи переносили Євробачення до інших країн

Іноді країни-переможці відмовлялися проводити пісенний конкурс. Наприклад, у 1972 році він мав відбутися в Монако, але у них не знайшлося відповідного майданчика, тому Євробачення пройшло у Великій Британії.

У 1974 році конкурс також пройшов у Великій Британії замість Люксембурга, який відмовився від проведення заходу з фінансових причин.

У 1980 році відмовився Ізраїль, оскільки не міг проводити конкурс два роки поспіль. Тоді Євробачення відбулося у Нідерландах.