На тлі скандалу зі спецперепусткою артиста Віктора Павліка розпочато кримінальне провадження. Наразі правоохоронні органи вивчають документ на можливість підробки.

Про це заявили в Головному управлінні Національної поліції в місті Києві.

Так, 16 травня Віктор Павлік хвалився перепусткою, проїжджаючи на авто Південним мостом, який закритий для особистого транспорту киян. Уже 17 травня стало відомо, що правоохоронні органи вилучили перепустку в артиста. Тоді співак заявив, що документ йому потрібен для поїздок додому під час комендантської години після благодійних концертів.

За фактом наявності спецперепустки у музиканта було внесено відомості до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень громадян Дніпровського управління поліції. Також історія потрапила до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 358 Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів Кримінального кодексу України.

Відомо, що 17 травня під час досудового розслідування було призначено судово-технічну експертизу спецперепустки Павліка. Наразі очікується висновок фахівця.

Щоб перевірити легальність спецперепустки, також було направлено запит до Центрального управління військової служби правопорядку по Києву та Київській області. В органі заявили, що видання перепусток не в їхній компетенції.

Раніше Катя Реп’яхова розповіла, навіщо поліція вилучила в Павліка перепустку. Вона запевнила, що це потрібно для перевірки автентичності, а документ у нього вже давно.