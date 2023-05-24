Полиция проверяет подлинность спецпропуска Виктора Павлика — начато уголовное производство

На фоне скандала со спецпропуском артиста Виктора Павлика начато уголовное производство. Сейчас правоохранительные органы изучают документ на возможность подделки.

Об этом заявили в Главном управлении Национальной полиции в городе Киев.

Так, 16 мая Виктор Павлик хвастался пропуском, проезжая на авто по Южному мосту, который закрыт для личного транспорта киевлян. Уже 17 мая стало известно, что правоохранительные органы изъяли пропуск у артиста. Тогда певец заявил, что документ ему нужен для поездок домой во время комендантского часа после благотворительных концертов.

По факту наличия спецпропуска у музыканта были внесены сведения в Журнал единого учета заявлений и сообщений граждан Днепровского управления полиции. Также история попала в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 358 Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов Уголовного кодекса Украины.

Известно, что 17 мая в ходе досудебного расследования была назначена судебно-техническая экспертиза спецпропуска Павлика. Сейчас ожидается заключение специалиста.

Чтобы проверить легальность спецпропуска, также был направлен запрос в Центральное управление военной службы правопорядка по Киеву и Киевской области. В органе заявили, что выдача пропусков не в их компетенции.

Ранее Катя Репьяхова рассказала, зачем полиция изъяла у Павлика пропуск. Она заверила, что это нужно для проверки подлинности, и документ у него уже давно.