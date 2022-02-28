Українські артисти змінили обкладинки на своїх відео на YouTube. Тепер на них зображено звернення з проханням зупинити війну.

На останніх відео в YouTube популярних зірок українського шоу-бізнесу зображений наш державний прапор, а звернення до тих, хто збирається його подивитися, подається двома мовами – англійською та російською.

Пока ты смотришь это видео, украинские мирные жители умирают от бомбардировок Российской Федерации. Останови это!

While you are watching this video, ukrainian people are dying from russian attack.

Пока вы выбираете видео, люди в Украине умирают от бомбардировок российской армии. Граждане России, остановите эту войну.

Такі написи можна побачити на каналі Вєрки Сердючки, Макса Барських, Наді Дорофєєвої, Насті Каменських, Анни Трінчер, Wellboy, Jerry Heil, гурту Mozgi та багатьох інших.

Раніше зірки українського шоу-бізнесу звернулися до білорусів, оскільки стало відомо, що уряд Білорусі може ухвалити рішення про участь своєї армії у війні, яку розпочала Російська Федерація проти України.

Селебриті закликають білорусів не відправляти своїх чоловіків воювати в Україну, серед них – Настя Каменських, Потап, Надя Дорофєєва, Леся Нікітюк, Ольга Цибульська, Дмитро Монатик, Слава Дьомін та багато інших.