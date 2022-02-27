27 лютого стало відомо, що самопроголошена влада Білорусі найближчим часом ухвале рішення про участь білоруської армії у війні, яку розпочала Російська Федерація проти України.

Одразу після цього мирні жителі в Білорусі стали виходити на мітинги, скандуючи – Ні війні! Зірки шоу-бізнесу закликають білорусів не надсилати своїх чоловіків воювати в Україну. Хто із зірок опублікував таку заяву – далі в матеріалі.

Співачка Настя Каменських звернулася до білоруських матерів. Вона сказала, щоби вони не відпускали своїх дітей, оскільки їх ведуть на вірну смерть в Україну.

– Я прошу вас не відпускати їх. Я благаю вас, як жінка. Не відпускайте своїх дітей, ніхто не має вмирати. Будь ласка, давайте разом зупинимо цю війну, – сказала Настя.

Телеведуча Леся Нікітюк також звернулася до всіх своїх підписників із Білорусі. Вона закликала не підтримувати референдуму.

– Звертаюся до всіх своїх підписників із Білорусі. Якщо хтось ще не знає, у нас четвертий день йде війна, на нашу країну напала Росія. Хоча вам кажуть, що вони захищають нас. Зараз же Путін разом із Лукашенко хочуть підключити і білоруську армію. Путін хоче, щоби гинули не його солдати, а ваші, – написала Леся.

Вона закликала матерів і дружин не відпускати своїх дітей та чоловіків помирати на чужій війні.

Співачка Надя Дорофєєва сказала, що ніколи не була пов’язана з політикою, оскільки нічого в ній не мислить, проте зараз мовчати – злочин.

– Усі мої друзі зараз сидять у бомбосховищах і їм дуже страшно. Я благаю білоруських людей та росіян не відпускати воювати своїх синів в Україну. Будь ласка, зупиніть це, будь ласка, – крізь сльози сказала Надя.

Виконавиця Оля Цибульська попросила білорусів не йти за диктатором та ухвалити правильне рішення.

– Зупиніться! У вас сьогодні референдум, який вирішує долю вашої країни та нашої країни, який вирішує скільки крові ще проллється. Не йдіть за диктатором, ми завжди підтримували народ, одне одного. Ми допомагали вам у кривавих бійнях із Лукашенко, будь ласка, зупиніть своїх дітей, ухваліть правильне рішення, не слухайте російські ЗМІ… Зупиніть Гітлера, зупиніть смерть, прокиньтесь, будь ласка, – сказала співачка.

Шеф-кухар Володимир Ярославський теж не став мовчати і звернувся до підпсників із Білорусі, закликавши їх не вірити брехні про спецоперацію, а також сказав, що вони можуть все змінити.

– Російські солдати вбивають людей в Україні. Знаю, що вам кажуть, що це спецоперація із захисту України, але це нахабна брехня. За цю брехню зараз помирають російські солдати, і Путін на цьому не має наміру зупинятися. Зараз Лукашенко хоче відправити в Україну білоруську армію. Путін хоче, щоб на цій війні вмирали не його солдати, а ваші… За що вони будуть віддавати своє життя на чужій землі? – написав Ярославський.

Звернувся до матерів Росії та Білорусі й мультиартист Дмитро Монатик. Він сказав, що в нас є діти, сім’ї, рідні, які просять припинити війну. До свого звернення музикант прикріпив відео з виступу дітей, які співають пісню Земфіри Жить в твоей голове.

– У нас є діти! Ми маємо сім’ї. У нас є рідні і у вас вони теж, напевно, є. Ми вас просимо! Наші діти вас просять! Ми кричимо вам! Припиніть війну! – написав Монатик.

Ведучий Слава Дьомін сказав, що він російськомовний львів’янин і його не треба рятувати.

– Рашисти! Мене не треба рятувати! У мене в моїй улюбленій Україні все гаразд! Було! Поки ви не прийшли зі своїм порятунком! – наголосив він.

Він звернувся до матерів російських і білоруських солдатів і сказав, що тільки вони можуть вплинути на своїх дітей.

Музичний продюсер Потап зазначив, що Лукашенко зараз домовиться з Путіним і вони розіграють фальшивий референдум, за підсумком якого їхніх дітей відправлять на фронт воювати проти українських дітей.

– Мами білорусі, ваші діти загинуть і наші діти будуть гинути. Я прошу вас не допустити цього. Не відпускайте своїх дітей воювати проти наших дітей. Ми на своїй землі, ми захищаємось, ми не хочемо вбивати. Заберіть війська, Росія, не йдіть на нас, білоруси, – сказав Потап.

Співак Сергій Бабкін висловив сподівання, що українці розраховують на підтримку білорусів, а також закликав їх не брати участь у геноциді народу.

– Просимо вас, благаємо вас, не беріть участь у братовбивстві! Я вам брат! Не вірте російській пропаганді. Ми не вбиваємо себе! Російські війська прийшли до нашої домівки вбивати нас! Не беріть участь у геноциді українського народу! – написав Сергій.

Не почала мовчати і модель Алла Костромічева. Вона поставила білоруським жінкам два запитання. Перше – що говорити шестирічній дитині, яка четверту добу сидить голодна в підвалі, поки над нею вибухають ракети? Друге – в боротьбі за що саме помиратимуть ваші сини, чоловіки та брати на українській землі?

– Нас не треба рятувати, в нас все було добре! Ваша Алла, російськомовна донька офіцера чорноморського флоту, – написала вона в Instagram.

Вночі, 24 лютого, Росія розпочала на території України повномасштабну війну. Нашу країну підтримує весь цивілізований світ та всесвітньо відомі люди. Також проти війни в ​​нашій країні висловлюються і відомі російські особи, які закликають владу РФ припинити кровопролиття.