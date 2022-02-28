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Пока ты смотришь — нас убивают: украинские звезды сменили обложки видео на YouTube

28 февраля 2022, 15:09
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Пока ты смотришь — нас убивают: украинские звезды сменили обложки видео на YouTube
Источник: Depositphotos

Украинские артисты изменили обложки на своих видео в YouTube. Теперь на них изображено обращение, с просьбой остановить войну.

На последних видео в YouTube популярных звезд украинского шоу-бизнеса изображен наш государственный флаг, а также обращение к тем, кто собирается его посмотреть на двух языках — английском и русском.

  • Пока ты смотришь это видео, украинские мирные жители умирают от бомбардировок Российской Федерации. Останови это!
  • While you are watching this video, ukrainian people are dying from russian attack.
  • Пока вы выбираете видео, люди в Украине умирают от бомбардировок российской армии. Граждане России, остановите эту войну.

Такие надписи можно увидеть на канале Верки Сердючки, Макса Барских, Нади Дорофеевой, Насти Каменских, Анны Тринчер, Wellboy, Jerry Heil, группы Mozgi и многих других.

Ранее звезды украинского шоу-бизнеса обратились к белорусам, поскольку стало известно, что правительство Беларуси может принять решение об участии своей армии в войне, которую начала Российская Федерация против Украины.

Селебрити призывают белорусов не отправлять своих мужчин воевать в Украину, среди них — Настя Каменских, Потап, Надя Дорофеева, Леся Никитюк, Ольга Цыбульская, Дмитрий Монатик, Слава Демин и многие другие.

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Теги
Війна в Україні , українські зірки
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