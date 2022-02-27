Вночі, 24 лютого, Росія розпочала на території України повномасштабну війну. Ось уже четвертий день як українські військові захищають наші території та героїчно протистоять окупантам.

Україну підтримує весь цивілізований світ та всесвітньо відомі люди. Також проти війни в ​​нашій країні висловлюються і відомі російські особи, які закликають владу РФ припинити кровопролиття. Слід зазначити, що і мирні жителі, голови яких не заповнила пропагандистська інформація, виходять на мітинги.

Хто з відомих російських людей виступив проти війни в Україні – далі в матеріалі.

Підприємець Михайло Фрідман назвав війну в Україні трагедією та закликав припинити кровопролиття. Варто зазначити, що бізнесмен народився у Львові.

Михайло Фрідман написав приватний лист співробітникам компанії LetterOne, у якому висловився проти конфлікту. Про це повідомила газета Financial Times.

– Це мій приватний лист співробітникам компанії LetterOne. На жаль, воно стало публічним, чого я не припускав. Це те, що я написав своїм співробітникам у Лондоні, – підтвердив він у коментарі Forbes.

Мільярдер Олег Дерипаска заявив, що мир дуже важливий і закликав владу України та Росії до переговорів.

– Мир дуже важливий! Переговори потрібно розпочати якнайшвидше! – написав він у своєму Telegram.

Також активно виступає проти війни в ​​нашій країні музикант Андрій Макаревич. Він регулярно публікує пости на підтримку України та закликає росіян зупинити війну.

Відеоблогер-мільйонник Данила Поперечний також оприлюднив відео, в якому виступив проти війни. Він пояснив, чому так мало росіян говорять про те, що сталося.

– У 2014 році в кримінальному кодексі РФ з’явилася стаття 281 пункт 1 про заклики до порушення територіальної цілісності Росії, за якою вже було багато вироків, – зазначив Поперечний.

Данило зазначив, що в Україні живуть його мама, молодший брат, друзі, він закінчував там школу та жив багато років.

– Володимире Володимировичу Путін, ми проти війни, ми проти військових дій в будь-якому вигляді. Я не вірю, що в сучасному світі, яка б політична ситуація не трапилася, ці методи єдині, якими можна вирішити ситуацію… Я не вірю, що тому, що відбувається, є виправдання, – сказав Поперечний.

Телеведучий Олександр Гудков не схвалює дій російської влади, він сказав, що вони є православними християнами, проте їхній Бог – зло.

Соліст та лідер гурту Несчастный случай Олексій Кортнєв також сказав, що він та його музичний колектив проти війни в Україні.

– Усі фрази про те, що таким чином Росія відновлює якусь історичну справедливість і захищає братів слов’ян фашистів – є лише прикриттям для задоволення імперських планів та амбіцій, які на додаток ще приведу до дуже великих економічних, політичних та соціальних проблем у нашій країні, та в Україні, – сказав він.

Олексій зазначив, що всі люди, які голосували за російську владу, могли вже переконатися, що всі їхні слова – брехня.

– Спочатку вони казали, що не збираються приєднувати Крим, заявляли, що їм це не потрібно і через рік анексували. Потім брехали, що не буде підвищення пенсійного віку і, звісно, ​​підвищили. Потім довго брехали, що не вторгатимуться в Україну і ще бридко хихотіли, а самі просто чекали, коли закінчиться Олімпіада, – зазначив Кортнєв.

Нашу країну підтримують у всьому світі. Проти війни в Україні висловлюються і закордонні знаменитості – популярні співаки, голлівудські актори та багато інших осіб.

Так, Мадонна записала відео на підтримку України. Вона зазначила, що Путін порушив усі існуючі угоди з прав людини, а також, що він не має права намагатися стерти з землі існування України.

За мир в Україні виступив і Джим Керрі. Він сказав, що невинні люди наражаються на небезпеку через ще одного грандіозного політичного недоумка в історії.