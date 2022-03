Британський гурт Florence + The Machine представив кліп на трек Heaven Is Here, який був знятий у Києві у листопаді 2021 року.

Режисером виступив Отем де Вайлд, а виробництвом займалася українська студія Radioaktive Film.

Під час прем’єри відеороботи солістка колективу Флоренс Велч не обійшла стороною повномасштабну війну, яка вже два тижні триває на території України.

Вона зізналася, що дві танцівниці з кліпу ховаються у своєму рідному місті, поки він залишається в облозі російських військ.

Також артистка прикріпила посилання на статтю про те, як допомогти Україні у цей непростий час.

Two of the dancers in this video are currently sheltering. To my brave and beautiful sisters Maryne and Anastasiia

I love you.

I wish I could put my arms around you.

Strength.

Find ways to support https://t.co/xutocRX93B.@RESCUEorg

— florence welch (@florencemachine) March 7, 2022