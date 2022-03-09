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Поки сестри в укритті: гурт Florence + The Machine представив кліп, знятий у Києві

9 Березня 2022, 18:49
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Флоренс Уэлч
Джерело: Depositphotos

Британський гурт Florence + The Machine представив кліп на трек Heaven Is Here, який був знятий у Києві у листопаді 2021 року.

Режисером виступив Отем де Вайлд, а виробництвом займалася українська студія Radioaktive Film.

Під час прем’єри відеороботи солістка колективу Флоренс Велч не обійшла стороною повномасштабну війну, яка вже два тижні триває на території України.

Вона зізналася, що дві танцівниці з кліпу ховаються у своєму рідному місті, поки він залишається в облозі російських військ.

– Дві танцівниці з цього кліпу зараз перебувають в укритті. Моїм сміливим та красивим сестрам Марині та Анастасії. Я вас люблю і хочу обійняти, – написала вокалістка Florence + The Machine у своєму Twitter.

Також артистка прикріпила посилання на статтю про те, як допомогти Україні у цей непростий час.

Варто зазначити, що зараз Україну підтримують багато світових зірок. Наприклад, Девід і Вікторія Бекхем відкрили збір грошей на допомогу українським дітям, які постраждали внаслідок війни.

Пара вже зробила пожертвування від імені сім’ї. За даними ЗМІ, йдеться про 1 млн фунтів стерлінгів ($1,3 млн).

Також Україну підтримала письменниця Джоан Роулінг, актори Леонардо Ді Капріо, Г’ю Джекман, супермодель Джіджі Хадід та інші іноземні знаменитості.

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Теги
Війна в Україні , Київ , Кліп
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