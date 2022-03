Британская группа Florence + The Machine представила клип на трек Heaven Is Here, снятый в Киеве в ноябре 2021 года.

Режиссером выступил Отем де Уайлд, а производством занималась украинская студия Radioaktive Film.

Во время премьеры видеоработы солистка коллектива Флоренс Уэлч не обошла стороной полномасштабную войну, которая уже две недели длится на территории Украины.

Она призналась, что две танцовщицы из клипа прячутся в своем родном городе, пока он остается в осаде российских войск.

Также артистка прикрепила ссылку на статью о том, как помочь Украине в это непростое время.

Two of the dancers in this video are currently sheltering. To my brave and beautiful sisters Maryne and Anastasiia

I love you.

I wish I could put my arms around you.

Strength.

Find ways to support https://t.co/xutocRX93B.@RESCUEorg

— florence welch (@florencemachine) March 7, 2022