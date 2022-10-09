Кінопродюсер Гарві Вайнштейн постане перед судом у Лос-Анджелесі 10 жовтня. Його звинувачують у сексуальному насильстві щонайменше над п’ятьма жінками.

Примітно, що це вже другий судовий процес над продюсером, який ув’язнений із лютого 2020 року. Тоді Гарві визнали винним у сексуальних домаганнях та зґвалтуванні.

У 2021 році влада екстрадувала Вайнштейна до Каліфорнії – все заради 11 додаткових звинувачень, які відбувалися з 2004 по 2013 рік. Якщо режисера визнають винним, йому загрожує до 140 років позбавлення волі.

Зараз дивляться

Повірений жертв лікаря збірної США з гімнастики Ларрі Нассара заявив, що дуже важливо змусити всіх винних нести покарання.

Суд над Вайнштейном у Лос-Анджелесі створює критичний момент для руху #MeToo. Це одна з кількох справ, які стосуються сексуального насильства з боку світових зірок. Приміром, у жовтні триває суд над актором Кевіном Спейсі, якого звинувачують у сексуальному насильстві над чоловіками, у тому числі над 14-річним хлопчиком.

Сам адвокат Гарві відкидає всі звинувачення, і заявив, що тілесна близькість була за взаємною згодою у всіх випадках. Так захист кінорежисера повідомляє, що здоров’я Вайнштейна погіршується – він не може ходити, а також має проблеми із зубами. Ув’язнений не може отримати належного стоматологічного лікування.