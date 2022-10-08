Американский актер Энтони Рэпп дал показания в суде против Кевина Спейси. Энтони хочет получить компенсацию в размере $40 млн из-за сексуального насилия со стороны звезды Карточного домика.

Рэпп утверждает, что актер совершил сексуальное насилие, когда ему было 14, а Спейси — 26.

— Я был этим 14-летним ребенком, и у меня не было никакого желания иметь подобный опыт в своей жизни, — добавил обвинитель.

По словам Энтони, это происходило после одной из вечеринок в Нью-Йорке. Актер был в спальне со Спейси, и внезапно понял, что все гости ушли. После этого Кевин якобы закрыл дверь и бросил мальчика на кровать.

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— Он прижался ко мне всем телом, а мои руки были скованы. Спустя время с бежал в ванную, чтобы вернуть себе контроль. Это был невероятно пугающий опыт, — добавил Энтони.

Известно, что Энтони познакомился со Спейси познакомились в театральных кругах — это случилось за несколько часов до того, как Кевин пригласил мальчика к себе на вечеринку.

Известно, что это уже не первый скандал с актером — ранее Кевин Спейси не признал себя виновным в суде Лондона по делу о сексуальных домогательствах почти 20-летней давности.