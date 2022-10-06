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Бред Пітт відповів на звинувачення Анджеліни Джолі в побитті

6 Жовтня 2022, 17:27
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Брэд Питт
Джерело: Getty Images

Голлівудський актор Бред Пітт відповів ексдружині, акторці Анджеліні Джолі на звинувачення в побитті. Свою заяву володар премії Оскар передав через представника.

Так, актор відкинув всі звинувачення і назвав їх повністю невірними.

– Історія Джолі продовжує розвиватися кожен раз, коли вона розповідає її з новими необґрунтованими заявами. Бред взяв на себе відповідальність за те, що він зробив, але не буде брати за те, чого він не робив. Ці нові звинувачення абсолютно не відповідають дійсності, – сказав представник Пітта.

Йдеться про те, що днями Анджеліна Джолі звинуватила Бреда Пітта в домашньому насильстві. Акторка згадала історію 2016 року, коли вони разом з дітьми летіли з Франції до Каліфорнії.

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Тоді Пітт нібито почав душити одного з дітей, другого вдарив, а її схопив за голову і потряс. Саме після цього випадку Джолі подала на розлучення, а поліція завела кримінальну справу на Бреда.

Зазначимо, що розгляди між експодружжям тривають з 2016 року.

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