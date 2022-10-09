Кинопродюсер Харви Вайнштейн предстанет перед судом в Лос-Анджелесе 10 октября. Его обвиняют в сексуальном насилии как минимум над пятью женщинами.

Примечательно, что это уже второй судебный процесс над продюссером, который находится в заключении с февраля 2020 года. Тогда Харви признали виновным в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

В 2021 году власти экстрадировали Вайнштейна в Калифорнию — все ради 11 дополнительных обвинений, которые происходили с 2004 по 2013 год. Если режиссера признают виновным, то ему грозит до 140 лет лишения свободы.

Сейчас смотрят

Поверенный жертв врача сборной США по гимнастики Ларри Нассара заявил, что очень важно заставить всех виновных нести наказание.

Суд над Вайнштейном в Лос-Анджелесе создает критический момент для движения #MeToo. Это одно из нескольких дел, которые касаются сексуального насилия со стороны мировых звезд. К примеру, в октябре проходит суд над актером Кевином Спейси, которого обвиняют в сексуальном насилии над мужчинами, в том числе и над 14-летним мальчиком.

Сам адвокат Харви отвергает все обвинения, и заявил, что телесная близость была по обоюдному согласию во всех случаях. Так защита кинорежиссера сообщает, что здоровье Вайнштейн ухудшается — он не может ходить, а также имеет проблемы с зубами. Заключенный не может получить надлежащее стоматологическое лечение.