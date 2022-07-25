Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк, який захищає нашу країну, опублікував нові фото з фронту та показав “подарунки” для російських окупантів.

В Instagram артист оприлюднив кілька кадрів. На одному зі знімків він сидить в окопі.

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Також Хливнюк показав презенти для російських загарбників, які разом із побратимами везе на передову з Польщі.

– Подаруночки окупантам, – написав Андрій.

Нагадаємо, наприкінці березня Андрій Хливнюк потрапив під мінометний обстріл. Тоді він отримав поранення обличчя і повідомив, що їхня колона втратила два пікапа. Артиста забрали до лікарні та витягли маленький уламок.

Згодом музикант заявив, що виставить його на аукціон, проте спершу зробить із нього кулон.

Фото: Андрій Хливнюк