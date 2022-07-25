Лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк, который защищает нашу страну, опубликовал новые фото с фронта и показал “подарки” для российских оккупантов.

В Instagram артист обнародовал несколько кадров. На одном из снимков он сидит в окопе.

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Также Хлывнюк показал презенты для российских захватчиков, которые вместе с побратимами везет на передовую из Польши..

— Подарочки оккупантам, — написал Андрей.

Напомним, в конце марта Андрей Хлывнюк попал под минометный обстрел. Тогда он получил ранение лица и сообщил, что их колона потеряла два пикапа. Артиста забрали в больницу и извлекли маленький осколок.

Позже музыкант заявил, что выставит его на аукцион, однако сперва сделает из него кулон.

Фото: Андрей Хлывнюк