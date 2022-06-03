Український музикант і фронтмен гурту Бумбокс Андрій Хливнюк розповів, що наразі відчуває до росіян, і висловився про зірок із РФ, які підтримують війну в Україні.

Артист зізнався, що до Росії, їхньої армії та президента відчуває зневагу та гидливість.

– Я об’їздив РФ вздовж і впоперек. Був і за полярним колом, на Сахаліні. У мене дві з трьох найвищих музичних нагород цієї країни… Ми є одним із 50 найуспішніших живих колективів цієї країни. Я точно не нацист, тим паче, якщо зважити на те, що виступав навіть у Кремлі, – зазначив Андрій.

Хливнюк зазначив, що виправдання росіянам немає, оскільки вони пішли на злочини, які не мають терміну давності.

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– Ба більше, люди, які брали участь у всім відомому фашистському мітингу в Москві – це люди, з якими я працював, тримав за руки, люди, які були ведучими на концертах, в яких я брав участь… Гидливість. Зважаючи на те, на що всі ці люди пішли, на які злочини. Не існує виправдань, вони ніколи не будуть прощені, злочини проти людства не мають терміну давності, – наголосив Андрій.

Музикант зізнався, що особисто знає російських зірок, які підтримують політику Путіна.

– Почуттів до них ніяких не маю. Цих людей просто не існує. Мені не до них зараз, – сказав Хливнюк.

Фото: Андрій Хливнюк