Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona заявила, что частично покидает Instagram, поскольку имеет зависимость от этой социальной сети.

Певица призналась, что в социальных сетях она проводит больше пяти часов в день, и это весьма негативно влияет на ее здоровье.

По словам Alyona Alyona, ежедневно она отвечает на сообщения своим подписчикам, а в конце дня чувствует себя бессильной.

— Для меня это действительно критично, потому что я чувствую, как моя спина, шея и зрение постоянно в режиме просмотра телефона, и это не нормально. Я поняла, что очень предана своей аудитории. Очень много времени провожу в Instagram и TikTok, отвечая персонально на сообщения. И я не успеваю отвечать на все — отвечаю на 60%. И очень часто под конец рабочего дня я чувствую себя бессильной, — призналась Alyona Alyona.

Alyona Alyona добавила, что теряет себя в реальном времени, поскольку сосредотачивается на съемке и события из жизни сразу пытается трансформировать для соцсетей.

Звезда хочет больше времени посвятить музыке и одновременно не отвлекаться на постоянные уведомления. Но полностью исчезать из Instagram она не планирует, ведь певице важна связь с аудиторией.

— Я приняла решение — быть в Instagram и социальных сетях немного меньше времени. Потому что я стала 100% заложником экрана телефона. Мне хотелось бы выдавать меньше контента, но более качественного, — подытожила исполнительница.

Недавно Alyona Alyona показала своего бойфренда. Пара вместе пришла на церемонию награждения премией National Bloggers Awards.

Любимый звезды — начинающий рэпер и блогер Денис. Он снимает провокационные ролики в Instagram под ником YOXDEN.

Денис и Alyona Alyona живут вместе. Но певица призналась, что пока паре сложно адаптироваться к совместному проживанию и решению бытовых вопросов.