Почуваєшся оголеною: Ксенія Мішина про шоу Україна має талант і стосунки між суддями

23 жовтня стартує інноваційний сезон легендарного проекту Україна має талант. До прем’єри акторка та суддя шоу Україна має талант Ксенія Мішина розказала, які у неї стосунки із колегами по суддівському столу, з ведучим Сергієм Притулою та хореографом Євгенієм Котом.

Добрі у мене стосунки з суддями. Пам’ятаю, спочатку мені було ніяково – це велика відповідальність. Такий подарунок долі, що мене запросили бути суддею, – розповіла Мішина.

Також вона зауважила, що, коли телеканал СТБ оголосив суддівський склад, на неї вилилася справжня хвиля хейту.

– Користувачі у коментарях тоді писали: Фу, хто вона? Акторство – це не талант. Такі токсичні люди, але вони все одно викликають певну неприязнь, – поділилася акторка.

За її словами, спочатку їй було складно впоратися з роллю судді. Проте її сумніви згодом розвінчали зовсім, адже акторська майстерність – це невід’ємна частина кожного учасника, який презентує на сцені себе та свій номер.

– Поруч сидить професійний телеведучий, його любить публіка, він у своєму потоці. Для Жені більшість учасників – його парафія, адже він танцівник, спортсмен. Я зрозуміла, що можу оцінювати людей за тим, як вони поводяться на сцені, чи впевнено себе почувають, та наскільки добре і відкрито проявляють себе та свій талант. Адже будь-який талант на сцені – це прояв акторської майстерності, – наголосила Ксенія.

Дивіться прем’єру Україна має талант 23 жовтня о 19.00 на СТБ!