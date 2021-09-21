Ксенія Мішина стала на цвяхи на Україна має талант

Українська акторка і суддя Україна має талант Ксенія Мішина стала на цвяхи в один зі знімальних днів телекастингів проекту.

Продюсери Україна має талант знайомлять глядачів із учасниками шоу. Так, на сцену вийде Станіслав Скочко з метою продемонструвати силове шоу та показати, на що здатне людське тіло. Він займається силовим екстримом, тому вирішив поєднати свої можливості і вигадав унікальну вправу, за допомогою якої і став рекордсменом книги рекордів України.

Ксенія Мішина вирішила особисто перевірити здібності цього учасника й оцінити його талант. Акторка довгий час займається різними енергетичними практиками, їздить на ретріти та розвиває свою духовність. Серед практик вона пізнала і цвяхостояння.

За словами Мішиної, цвяхостояння – це приголомшливий досвід, під час якого з’являється можливість зустрітися з самою собою та своїм внутрішнім світом через той певний біль, який ти проживаєш.

– І коли ти його долаєш, то очищуєшся, зміцнюєш свою силу волі і можеш переосмислити багато ситуацій свого життя, смисли й істину того, чим займаєшся і того, що відбувається навколо та всередині тебе. Це практика для душі, а не тіла. Але дістатися до глибин своєї душі ти можеш, тільки відчувши та зрозумівши своє тіло, ставши з ним одним цілим, – каже Ксенія Мішина.

Варто зазначити, що це не вперше, коли Ксенія Мішина практикує цвяхостояння. У своєму Instagram акторка вже ділилася відповідними фото.

Перший випуск Україна має талант глядачі побачать 23 жовтня о 19.00 на телеканалі СТБ. Це буде неймовірний сезон, який здивує унікальними учасниками і об’єднає в гордості всіх за неймовірні таланти українців.