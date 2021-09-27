Чувствуешь себя обнаженной: Мишина о шоу Україна має талант и отношениях между судьями

23 октября стартует инновационный сезон легендарного проекта Україна має талант. Перед премьерой актриса и судья шоу Україна має талант Ксения Мишина рассказала, какие у нее отношения с коллегами по судейскому столу, с ведущим Сергеем Притулой и хореографом Евгением Котом.

Хорошие у меня отношения с судьями. Помню, сначала мне было неловко — это большая ответственность. Такой подарок судьбы, что меня пригласили быть судьей, — рассказала Мишина.

Также она отметила, что, когда телеканал СТБ объявил судейский состав, на нее вылилась настоящая волна хейта.

— Пользователи в комментариях тогда писали: Фу, кто она? Актерство — это не талант. Такие токсичные люди, но они все равно вызывают определенную неприязнь, — поделилась актриса.

По ее словам, в начале ей было сложно справиться с ролью судьи. Однако ее сомнения впоследствии развенчались совсем, ведь актерское мастерство — это неотъемлемая часть каждого участника, который представляет на сцене себя и свой номер.

— Рядом сидит профессиональный телеведущий, его любит публика, он в своем потоке. Для Жени большинство участников — его парафия, ведь он танцовщик, спортсмен. Я поняла, что могу оценивать людей по тому, как они ведут себя на сцене, уверенно ли себя чувствуют, и насколько хорошо и открыто проявляют себя и свой талант. Ведь любой талант на сцене — это проявление актерского мастерства, — подчеркнула Ксения.

Смотрите премьеру Україна має талант 23 октября в 19.00 на СТБ!