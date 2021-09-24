Український хореограф-постановник і суддя шоу Україна має талант Євген Кот в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів історію свого успіху.

Євген Кот – топовий хореограф-постановник, танцювальний талант якого колись відкрив СТБ у проекті Танцюють всі! Соліст і креативний продюсер перших в Україні 3D-шоу рівня Цирку дю Солей (Барон Мюнхгаузен, Вартові мрій). Постановник найрейтинговіших телепроектів у країні і танцювальний секс-символ.

Як Євген Кот зважився стати хореографом, якому танцю віддав би перевагу, а також у чому секрет шоу Вартові мрій – далі в матеріалі.

– Коли ви вперше усвідомили, що хочете стати хореографом і присвятити цьому життя?

– У восьмому класі ми з батьками вирішили поміняти мені школу, і я перевівся в Херсонський ліцей мистецтв, де моїм головним ухилом стали танці. Там у мене все надто швидко почало виходити. Помітивши це, вчителі почали зі мною більше займатися.

– Через два роки, коли я вступив до естрадно-циркового і трохи там уже провчився, зрозумів, що це саме та професія, яка мені подобається, і я хочу пов’язати з нею своє життя.

– Як ваші батьки поставилися до бажання займатися танцями? Підтримували чи може намагалися вплинути на рішення?

– Батьки мене підтримували. На переході до ліцею мистецтв якраз таки наполягли вони, оскільки хотіли, щоб я спробував свої сили. Вони бачили в мені танцювальний талант і завжди хотіли, щоб я займався бальними танцями.

Тато навіть допомагав мені зі вступом до естрадно-циркового. Він розтягував мене, ходив зі мною на тренування і допомагав у всьому.

– З якими труднощами доводилося стикатися в професії?

– Ця професія сама по собі складна. Немає такого, що ти чогось навчився і використовуєш ці знання. Танцівник – це навчання протягом усієї кар’єри. Ти завжди повинен тренуватися і бути в формі, а це нелегко.

У мене було дуже багато травм – зламані кінцівки, порвані зв’язки, грижі, протрузії, падіння, удари, вибита щелепа, розбита голова і просто синці. Всі травми, які тільки можуть бути, в мене були.

– Колись на концерті я зламав кисті і порвав променевозап’ястні апарати. Це сталося в середині номера, але я відпрацював його до кінця. Потім уже на сцену не вийшов, оскільки руки не просто сильно боліли, а навіть не згиналися.

– Думали колись, що станете топовим режисером-постановником і досягнете того, що у вас є наразі?

– Я ніколи навіть не замислювався про те, ким я стану, як і куди мене заведе моя професія, і яка кар’єра чекає. Не замислювався, оскільки весь час працював і думав тільки про те, щоб робити свою справу якісно та кайфувати від неї.

Наразі так само – я не загадую якогось результату, а більше дивлюся на те, що мені подобається робити і як себе проявляти. Тільки так – все інше приходить до мене бонусом за те, що я роблю.

– Як вдалося за весь час не звернути зі шляху? Можливо, у вас є своя формула успіху?

– Формули успіху немає. Єдине – потрібно багато працювати і робити те, що подобається. Шукати напрямки, від яких кайфуєш, і способи себе реалізувати.

– Не варто замислюватися про успіх – це 100%. Багато моїх колег приходять на якісь проекти і спершу думають про те, що їх покажуть по телевізору. Це неправильно, оскільки вони забувають про головне – потрібно себе проявляти на максимум та шукати способи зробити це якомога крутіше, а не просто чекати на популярність.

– А якби все життя довелося танцювати тільки один танець – який?

– Однозначно відповісти не можу, але це не був би якийсь один стиль. Я не можу сказати, що я танцівник якогось певного стилю.

Я артист. Завжди відштовхуюсь від емоцій, характеру персонажа і того, що йому підходить. Тільки так.

– Як вдалося зробити такі успішні продукти, як шоу Барон Мюнхгаузен і Вартовi мрiй?

– Я був режисером-постановником на першому сезоні Вартовi мрiй, а вже в другому і третьому сезоні я був єдиним головним режисером і солістом. У Бароні Мюнхгаузені був також помічником режисера і солістом.

– Вважаю, що в цих шоу були зібрані найкращі артисти і команда, яка прагнула зробити щось круте й успішне, щоб проявити рівень українських зірок. Все склалося дуже добре.

Крім того, в обох шоу були дуже хороші сценарії. Вартовi мрiй написала Тала Пристаецька і мені здається, що ми успішно втілили сценарій – з інтересом і креативом підійшли до того, щоб реалізувати це не стандартно, а проявити якісь танцювальні та циркові жанри.

Зробили так, щоб це не було схоже ні на одне шоу, які всі звикли бачити.

Ми дали близько 300 виступів і під час кожного зал був забитий.

– З чим виникали найбільші труднощі?

– Не можу сказати, що були якісь суперсильні складнощі. Ми завжди були в пошуку, а команда була натхненна. Всім подобалося те, що вони роблять.

– Складність була в тому, що ми країна, в якій немає величезних бюджетів на такі шоу, тому ми не могли рівнятися на щось, але дуже хотіли зробити все на високому рівні.

Крім того, ми повинні були зробити все за короткий час і так, щоб це шоу було таких масштабів, як за кордоном. Однак якщо порівнювати наші бюджети, то це небо і земля.

– Ви ж мріяли колись співати. Чи не хочете розвивати в собі цей талант?

– Колись у мене була така ідея, але все ж не знаю. Я не музикант за натурою. В естрадно-цирковому в мене був предмет вокалу та музичного інструменту, але вони були не профільними, а просто для розвитку. Поки що ідеї одночасно співати і танцювати в мене немає.

– Я не хотів би бути другим Монатиком і повторювати його успіх (сміється). Однак мені здається, що знайти свою унікальність все-таки можна.

– В якій ще сфері хотілося б себе спробувати?

– У майбутньому я б хотів спробувати себе в ролі продюсера шоу. Але думаю, що життя і роботу завжди буду пов’язувати з телебаченням.

– Досвід судді на Україна має талант для вас перший. Як можете оцінити танцювальні таланти нашої країни?

– У нас високий і хороший рівень танцівників, але не можу сказати, що на кастинг Україна має талант їх приходило надто багато. Вважаю, нашим танцівникам не вистачає продюсування. Найчастіше вони сидять у залах і не проявляють себе. В Україні не вистачає цього ринку, оскільки його стеля – взяти участь в якомусь проекті і танцювати в балеті якоїсь зірки.

– Було б класно, якби танцювальних шоу було більше, не тільки телевізійних, а й інших, де можна було б проявити свій талант. Є у нас і танцівники – топи не тільки в нашій країні, а й у світі.

Захоплююся і надихаюся, коли приходять танцівники на Україна має талант. Дивлюся на них із відкритим ротом.

– Який танцювальний перформанс запам’ятався на кастингах найбільше?

– Не буду розкривати всі карти, але скажу, що на одному номері я натиснув золоту кнопку. Залишу інтригу, оскільки це та людина, яка в своїй сфері одна з найкращих у світі.

Виступала в нас на сцені зірка Цирку дю Солей в жанрі еквілібрування у воді. Юля – крутий професіонал і сильна артистка цього жанру!

Вона працює в найкрутіших цирках і шоу всього світу. А починала свою кар’єру в тому самому навчальному закладі, що і я. Тому я знаю її ще з навчання в інституті. Її номер на Україна має талант – дуже високого рівня, виконаний технічно і в унікальній подачі артистки. Ви побачите самі – це так жіночно, вишукано і сексуально!

– Як зараз встигаєте поєднувати сім’ю і щільний графік?

– У своєму щільному графіку я завжди знаходжу і виділяю час для рідних. Вони мене надихають і перезаряджають. Наразі я перебуваю на відпочинку за кордоном із дружиною. Першу частину відпочинку ми були з батьками, потім залишилися вдвох насолоджуватися сонцем, морем і одне одним.

– Який ваш ідеальний вихідний?

– Коли я не пізно встаю і роблю гарне тренування. Також це сніданок на столі від улюбленої дружини, вид на море та купання в ньому.

– Також ідеальний вихідний – це коли ми гуляємо з дружиною і знімаємо цікаві відео чи можемо кудись поїхати, щось подивитися, сходити на якесь шоу. Після – смачна вечеря в ресторані та трохи кохання (сміється). Гарне кіно чи серіал на вечір. Цього мені достатньо для мого ідеального вихідного.

Нагадаємо, прем’єра легендарного шоу Україна має талант відбудеться вже 23 жовтня в ефірі СТБ.

На сцену талант-шоу вийдуть зірки Цирку дю Солей, рекордсмени Книги рекордів, ілюзіоністи і менталісти, професійні акробати, пілоністи і гімнасти. Це буде неймовірний сезон, який знову здивує нас унікальними учасниками й об’єднає в гордості за неймовірні таланти українців.