Российская певица Алла Пугачева, которая еще ни разу не высказывалась по поводу войны в Украине, готова заговорить, если против ее мужа Максима Галкина все же возбудят уголовное дело в РФ.

Об этом рассказал друг семьи, российский публицист Марат Гельман в эфире Youtube-шоу И грянул Грэм.

По его словам, певица считает войну, развязанную Путиным, безумием. В то же время, она не спешит делать громких заявлений, оставляя это право мужу.

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– Она понимает вес своего голоса. Она говорит, может сдержанно, но говорит о том, что это безумие. Но то, что я услышал: если на Максима возбудят уголовное дело, то я начну говорить и не остановлюсь, — передал слова Пугачевой Гельман.

Гельман добавил, что Пугачева не готова бороться с путинской властью. Она скорее испытывает чувство эмпатии к “людям, которых она знает и которые знают ее”.

Напомним, что после начала полномасштабной войны Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и двумя детьми уехали из России в Израиль.

По словам телеведущей Маши Ефросининой, из-за своей позиции пародист потерял работу и жилье. Также против Галкина в РФ уже готовится уголовное дело.