Телеведуча Маша Єфросиніна розповіла про кризу у стосунках із чоловіком, підприємцем Тимуром.

Ведуча зазначила, що вперше за 20 років цього року вони відзначили річницю знайомства не разом. Наприкінці березня артистка виїхала разом із дітьми за кордон, чоловік залишився в Україні.

Каже, її поради щодо того, що важливо бути красивою та жіночною для свого чоловіка – залишаються незмінними, оскільки це головне. Також виділяє те, що не можна накопичувати образи.

– Потрібно вміти говорити, що зараз мені дуже боляче. Ми дуже по-різному зреагували на війну, ми мали різний емоційний стан. Ми не сходилися ні в чому, кожен по-різному переживав. Союзом у цьому ми стати не змогли. Це теж треба було проговорити, і це було важко, – зізнається Єфросиніна.

Перед від’їздом за кордон вони були у Львові, Маша каже, виходили на вулицю та проговорювали все без дітей.

– Три роки ви разом чи 20, все одно треба проговорювати. Важлива й повага до почуттів партнера. Ти так реагуєш, я так… Так, як я хочу, не буде. Ніхто нічого нікому не винен, – наголосила Маша.

Зазначає, що не менш важливо бути незалежною від чоловіка та мати особисте значення в соціумі.

Під час повномасштабної війни в Україні, яку розпочала Росія, Маша Єфросиніна веде активну інформаційну війну. Нещодавно вона розповіла про допомогу українцям, а також про майбутнє мешканців Росії, які незабаром можуть покаятися.

Вона сказала, що не потрібно романтизувати росіян, які виступають проти війни в нашій країні, проте незважаючи ні на що, таких стає дедалі більше.