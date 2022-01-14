Американський репер Є, більш відомий як Каньє Вест, побив фаната. Конфлікт стався через те, що шанувальник попросив у артиста автограф.

Бійка сталася близько третьої години ранку за місцевим часом. До мережі потрапило відео інциденту. Ролик починається з того, що Каньє кричить: Відійди від мене жінці, мабуть – своїй двоюрідній сестрі, яка намагається його заспокоїти.

Конфлікт, що переріс у бійку, стався на підставі того, що фанат попросив у Веста автограф. Артист перед цим звернувся до групи людей, які чекали на нього біля студії звукозапису, і попросив не фотографувати себе, оскільки вони не знають, через що він наразі проходить.

Проте шанувальник сказав, що все гаразд і всі мають сімейні проблеми, після чого репер вдарив хлопця – один раз по голові й один раз по шиї. Через удар фанат впав на землю і сильно вдарився головою об асфальт.

Тепер Каньє перебуває під слідством за звинуваченням у злочинних побоях.

– Справу розслідують за статтею, за яку передбачено максимальне ув’язнення терміном на шість місяців, – йдеться в повідомленні поліції.

Представники артиста поки що не прокоментували інцидент.

Раніше Netflix представив тизер документального фільму про Каньє Веста. Робота над картиною розпочалася ще у травні 2021 року. Стрічка ґрунтується на архівних відео, які репер записував упродовж останніх 20 років.