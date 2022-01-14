Американский рэпер Йе, более известен как Канье Уэст, избил фаната. Конфликт произошел из-за того, что поклонник попросил у артиста автограф.

Драка произошла около трех часов утра по местному времени. В сеть попало видео инцидента. Ролик начинается с того, что Канье кричит: Отойди от меня женщине, вероятно — своей двоюродной сестре, которая пытается его успокоить.

Конфликт, переросший в драку произошел на почве того, что фанат попросил у Уэста автограф. Артист, в свою очередь, обратился к группе людей, которые ждали его возле студии звукозаписи и попросил не фотографировать себя, поскольку они не знают, через что он сейчас проходит.

Однако поклонник сказал, что все в порядке и у всех есть семейные проблемы, после чего рэпер ударил парня — один раз по голове и один раз по шее. Из-за удара фанат упал на землю и сильно ударился головой об асфальт.

Теперь Канье находится под следствием по обвинению в преступных побоях в Лос-Анджелесе.

— Дело расследуется как проступок, за который предусмотрено максимальное тюремное заключение сроком на шесть месяцев, — говорится в сообщении полиции.

Представители артиста пока что не прокомментировали инцидент.

Ранее Netflix представил тизер документального фильма о Канье Уэсте. Работа над картиной началась еще в мае 2021 года. Лента основана на архивных видео, которые записывались рэпером последние 20 лет.