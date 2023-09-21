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Познал силу поп-музыки: Илон Маск обратился к Тейлор Свифт с просьбой

21 сентября 2023, 15:13
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Маск і Тейлор Свіфт
Источник: Depositphotos

Илон Маск обратился к американской певице Тейлор Свифт с просьбой. Миллиардер хочет, чтобы она опубликовала свои песни в соцсетях Twitter.

Как оказалось, Илон сделал это перед выходом нового альбом 1989 в версии Тейлор Свифт — артистка анонсировала обложку и трек-лист к сборке в Twitter.

— Я рекомендую размещать некоторые музыкальные или концертные видеоклипы непосредственно на платформе X, — заявил миллиардер.

Похоже, популярность сервиса Маск хочет поднять с помощью поп-музыки. Будущий альбом — перезапись пятой сборки песен Свифт, который был выпущен еще в 2014 году.

Выход альбома Тейлор — это всегда события. К примеру, накануне обновленной подборки, Google выпустил серию головоломок, которую придется разгадать поклонникам — после прохождения всех задач откроется список новых треков.

Ранее Маск уже привлекал к сотрудничеству известных личностей — к примеру, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и кандидата в президенты США Рона ДеСантиса.

Ожидается, что Илон Маск хочет сделать Twitter платным. По словам миллиардера, это поможет бороться с огромной армией ботов. О точной стоимости ежемесячной подписки миллиардер так и не рассказал, как и о сроках потенциальных изменений.

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