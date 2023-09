Илон Маск обратился к американской певице Тейлор Свифт с просьбой. Миллиардер хочет, чтобы она опубликовала свои песни в соцсетях Twitter.

Как оказалось, Илон сделал это перед выходом нового альбом 1989 в версии Тейлор Свифт — артистка анонсировала обложку и трек-лист к сборке в Twitter.

I recommend posting some music or concert videos directly on the X platform

— Elon Musk (@elonmusk) September 20, 2023