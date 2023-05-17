Інна Воронова розкаялася після візиту СБУ за відео з ППО Києва: Заговорила українською

Ексдружина київського наркодилера Юрія Чернецького, співачка Інна Воронова, розкаялася у скоєному після візиту СБУ. Артистка виклала роботу ППО в Києві 16 травня і несе відповідальність за вчинок.

Примітно, що на тлі візиту правоохоронних органів Воронова навіть заговорила українською мовою, хоча раніше записала вибачення російською для своїх шанувальників в Instagram.

Про це свідчить відео на YouTube-сторінці СБУ.

– Під час чергового акту тероризму з боку РФ розмістила відео з роботою ППО Києва в соцмережах. Відео поширилося в російських ЗМІ. Я робила це без злого наміру, на цей момент СБУ було проведено зі мною профілактичну бесіду і вичерпно пояснено про негативні наслідки. Повністю визнаю свою провину і прошу вибачення в українського народу, – заявила Інна у відео від правоохоронців.

Так, 17 травня правоохоронці заявили, що вдалося ідентифікувати одразу шістьох жителів столиці, які публікували роботу ППО. У них забрали мобільні телефони та комп’ютерну техніку. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що Інна Воронова вже перепрошувала за відео з роботою наших захисників – тоді російською вона заявила, що дуже злякалася, через що й зробила необдуманий вчинок.