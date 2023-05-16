Вночі 16 травня Росія здійснила чергову повітряну атаку по Києву. Але незважаючи на те, що повномасштабна війна триває понад рік, не всі селебритіз досі знають, що викладати роботу ППО суворо заборонено.

Так, в Instagram-stories ексдружини київського наркодилера Юрія Чернецького Інни Воронової з’явилося відео роботи ППО в Києві. Після отриманої хвилі хейту Інна швидко видалила відео, проте інтернет усе пам’ятає.

Ба більше, на ролику вона повідомила свою локацію і він встиг розлетітися російськими пабліками.

Також “відео з ліхтариками” з’явилося в соцмережі акторки Ксенії Мішиної. Однак вона поспішила дати відсіч усім, хто на неї накинувся, зазначивши, що місцевість вона не повідомляла, як і те – де живе.

Крім того, акторка наголосила, що в Києві продовжують працювати онлайн-камери.

– На них видно абсолютно все, що відбувалося… Я дуже відповідально ставлюся до всього, що публікую, оскільки розумію, наскільки будь-яка інформація може мати значення. Я публікую подібні відео, тому що це наше життя! І ми повинні про це говорити, кричати, не забувати. Усі мають бачити і пам’ятати, що війна триває і ракети літають, – написала Мішина.

Вона додала, що на її відео нічого не було, крім військового неба, під яким ми живемо.

Нагадаємо, фотографувати, знімати, а вже тим більше викладати роботу українського ППО суворо заборонено. Це пряма наводка ворогові, яка допоможе йому точніше скоригувати удар.

Також заборонено повідомляти локацію і викладати місця прильотів до офіційного повідомлення влади.

Тож у разі повітряної тривоги сховайте свої телефони та нічого не знімайте, не варто допомагати російським окупантам.